San Severino, il Corpo filarmonico festeggia Santa Cecilia

SAN SEVERINO MARCHE – Il Corpo filarmonico “Francesco Adriani” Città di San Severino Marche, diretto dal maestro Vanni Belfiore, domenica 1 dicembre,festeggerà Santa Cecilia, patrona della musica, con una giornata che farà incontrare i musicanti e che regalerà diversi momenti alla comunità locale e non solo.

Alle ore 9,30, infatti, è previsto un mini concerto omaggio agli ospiti della locale Casa di riposo “Lazzarelli”. Durante l’incontro nella struttura sarà celebrata anche una cerimonia religiosa. In tarda mattinata la banda allieterà, in piazza del Popolo, la cittadinanza con note in musica sotto il loggiato. Seguirà un pranzo sociale dell’associazione che sarà momento di ritrovo e condivisione per tutti i musicanti.