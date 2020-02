San Severino ha celebrato il Giorno del Ricordo

SAN SEVERINO MARCHE – Anche la Città di San Severino Marche ha celebrato il Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita come solennità civile nazionale con legge del 30 marzo 2004 per rendere memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Bandiere a mezz’asta sono state esposte in tutti gli edifici pubblici, incontri di riflessione in aula per tutti gli studenti hanno interessato le scuole di ogni ordine e grado. Corone e fiori sono stati deposti al monumento ai Caduti di viale Mazzini e in via Martiri delle Foibe.