San Severino, celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

Martedì 4 novembre 2025, alle ore 10.30, in Piazza del Popolo,a San Severino Marche, si terrà la celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche si prepara a celebrare il 4 Novembre, una delle date più significative della storia italiana, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questa ricorrenza commemora l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti nel 1918, che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale e il completamento del processo di unificazione nazionale.

Il 4 Novembre, dichiarato Festa nazionale, è l’occasione per ricordare in modo particolare i soldati caduti e tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria e l’attaccamento al dovere.

Il sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano l’intera cittadinanza a partecipare alla cerimonia solenne che si terrà lunedì 4 novembre secondo il seguente programma:

alle ore 10:30 ritrovo dei partecipanti davanti al teatro Feronia, alle ore 11 corteo delle autorità, delle associazioni e delle scolaresche accompagnate dal Corpo Filarmonico “Francesco Adriani” che sfilerà fino al Monumento ai Caduti dove, alle ore 11:15, si terrà un breve intervento istituzionale.