San Severino, Giornata del Sollievo: Municipio e Hospice “colorati” di blu

SAN SEVERINO MARCHE – La facciata del palazzo del Municipio, in piazza Del Popolo, e l’ingresso dell’Hospice presso l’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche “colorati” di blu in occasione della Giornata del Sollievo.

L’iniziativa, cui hanno aderito l’Amministrazione comunale settempedana e la direzione dell’Hospice, è stata salutata con grandissima vicinanza da tutta la popolazione quale segnale di ringraziamento per i tanti operatori sanitari e i volontari delle tante organizzazioni che ogni giorno, con profondo spirito di abnegazione, vengono incontro e aiutano tante persone sofferenti.

Non sempre è possibile guarire, ma è sempre possibile curare, ossia prendersi cura, accompagnare, sostenere e sollevare il malato dalla paura e dal dolore. Questo ci viene ricordato dalla Giornata del Sollievo che ha salutato domenica scorsa, 30 maggio, la ventesima edizione di una ricorrenza istituita nel 2001 con direttiva del presidente del Consiglio dei ministri.