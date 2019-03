San Severino, giochi studenteschi di scacchi: il 13 aprile le finali regionali

SAN SEVERINO MARCHE – Sarà la Città di San Severino Marche ad ospitare la fase regionale dei giochi sportivi studenteschi di scacchi in programma il 13 aprile prossimo. Al torneo prenderanno parte gli alunni dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” che, nelle scorse settimane, hanno conquistato il pass per la finalissima dopo aver superato la selezione svoltasi a Camerino. Con loro ci saranno anche i giovani scacchisti che hanno affrontato le fasi eliminatorie di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata e Pesaro. Complessivamente sono più di 300 i preiscritti che, in squadre da quattro, arriveranno in città accompagnati dai propri insegnanti.

L’organizzazione dell’evento, che sarà patrocinato dal Comune di San Severino Marche, è già stata affidata all’associazione sportiva dilettantistica e circolo di scacchi settempedano “La Torre degli Smeducci”, guidata da Caterina Ciambotti.