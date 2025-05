San Severino, “Generazione Gartèn”: festa al bar del giardino “Coletti”

SAN SEVERINO MARCHE – Domani (sabato 3 maggio) festa del primo anno di attività al bar del giardino storico monumentale Giuseppe Coletti. Dalla mattina, a partire dalle ore 11, e fino a tarda sera l’evento sarà salutato dall’appuntamento “Generazione Gartèn”, patrocinato dal Comune di San Severino Marche.

Sarà una giornata di festa ma anche un incontro generazionale visto che sono in programma diversi momenti per tutti: dalle ore 11 alle 15,30, per il pranzo, selezione di piatti e cocktail e vini che rispecchiano i menù creati con i prodotti dei collaboratori, dalle 16,30 alle 18 merenda con proposte uniche come pinza, focacce, croissant e tramezzini e animazione per bambini nella zona giochi.

Dalle ore 18,30 alle 20,30 aperitivo con selezione musicale di BMas360. In più, dalle ore 11 alle 15,30, mercatino dei fornitori con postazioni dedicate a cura dell’azienda agricola Angeletti, Vissani, le Vin Sauvage, l’italian distillery Ceccolo ed Elefante, Fontegranne, La Carneria e l’Orto di San Severino. Dalle 19,30 alle 23 cena degustazione con cinque piatti selezionati con cura dal Garten e, infine, dalle ore 21,30 alle 24 dj set by Notti Indie e, dalle 24 alle 3 di notte special guest Nicola Pigini.

Per info 3477954462.