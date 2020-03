San Severino, Coronavirus: chiusa la Piscina comunale fino al 5 aprile

SAN SEVERINO MARCHE – La società Team Gest, gestore dell’impianto natatorio comunale Blugallery, sito in località Taccoli, comunica che in linea con il Dpcm firmato il 4 marzo 2020 per contrastare l’epidemia Covid-19, “per senso di responsabilità e per dare un segnale forte a tutela e salvaguardia della salute dei frequentatori”, è stata disposta la chiusura totale dell’impianto natatorio fino a domenica 5 aprile compreso.