A San Severino oggi il “Coffee Talk” su “I leoni di Sicilia”

SAN SEVERINO MARCHE – La dinastia dei Florio, protagonista del bestseller “L’inverno dei Leoni” di Stefania Auci, libro più venduto in Italia nel 2019, e della serie televisiva originale Disney+ “I leoni di Sicilia”, sarà al centro del “Coffee Talk” offerto dalla Fondazione Salimbeni per le Arti Figurative in programma per oggi, sabato, 3 maggio, alle ore 16.30, nella sala degli Stemmi del Municipio di San Severino Marche, in piazza Del Popolo.

Per l’occasione il professor Stefano Papetti dialogherà con Francesco Melia, consulente del libro e della serie tv.

Il professor Stefano Papetti, docente di storia dell’arte, tra i massimi esperti di pittura marchigiana dal Medioevo al Neoclassicismo, direttore della pinacoteca e delle raccolte comunali di Ascoli Piceno, della Galleria Civica di Arte Contemporanea “Osvaldo Licini”, del Museo dell’Arte Ceramica e del Museo dell’Alto Medioevo, presidente della Fondazione Salimbeni, autore di numerose pubblicazioni e studi su riviste nazionali e internazionali, curatore di importanti mostre in Italia e all’estero tra le quali figura, in ordine di tempo, la mostra “Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede”, incontra per l’occasione il professor Francesco Melia, archeologo specializzato in archeologia tardo-antica e medievale.

Laureato in Storia e Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Macerata, Melia ha partecipato a numerosi scavi archeologici e ha collaborato con diverse istituzioni per la valorizzazione del patrimonio storico prima di diventare consulente della scrittrice Stefania Auci divenuta la scrittrice contemporanea più famosa d’Italia con il suo romanzo edito da Nord.

L’evento rappresenta un’importante occasione per studiosi, appassionati e cittadini interessati alla storia e all’arte.