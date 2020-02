San Severino, Carnevale 2020: tanta musica e divertimento in piazza Del Popolo

SAN SEVERINO MARCHE – Un’esplosione di colori in piazza Del Popolo, luogo simbolo della città di San Severino Marche, per il carnevale 2020. Sfilata di gruppi e mascherine, di grandi e piccini, e tanta musica e divertimento per una festa che, per un pomeriggio, ha colorato e allietato il ritrovo di tanti settempedani e non solo.

All’iniziativa, promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, hanno aderito tantissime famiglie. Alle premiazioni finali erano presenti il sindaco, Rosa Piermattei, e la presidente della Pro Loco, Paola Miliani. Tra la maschere più belle quelle veneziane confezionate seguendo una tecnica antica, che ormai ha più di 800 anni di storia, insieme a quelle più goliardiche dei Pagliacci di Colleluce e del gruppo Walt Disney de San Sivirì.