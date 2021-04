San Severino, borse di studio studenti superiori: al via le domande

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino informa che è possibile presentare domanda per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno scolastico 2020/2021, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado (ex medie superiori) statali e paritarie.

Possono accedere ai benefici i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, residenti nel Comune che appartengano a famiglie il cui Indicatore Situazione Economica Equivalente sia inferiore o uguale a 10.632,94 euro. Si ricorda che è obbligatorio allegare attestazione Isee in corso di validità.

Per accedere al beneficio gli interessati dovranno presentare domanda al Comune entro e non oltre il termine dell’11 maggio 2021 utilizzando il modello pubblicato online unitamente all’avviso.

La presentazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi

• mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

• pec: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it,

Le domande, in caso di assoluta impossibilità all’invio telematico, potranno essere consegnate a mano all’ufficio Servizi Sociali previo appuntamento telefonico al numero 0733/641306.

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane. I beneficiari verranno successivamente informati in merito alle modalità e ai tempi indicati dal Miur per l’erogazione del contributo per l’anno scolastico 2020/2021.