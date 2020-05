San Severino, dall’Istituto Bambin Gesù pacchi alimentari per chi è in difficoltà

SAN SEVERINO MARCHE – Un gesto per aiutare chi è in difficoltà e per continuare a far sentire il senso di unione di una comunità attiva e speranzosa qual è quella settempedana.

Questa la filosofia che ha mosso la bell’azione firmata delle consorelle dell’Istituto delle Suore Convittrici del Bambin Gesù di San Severino Marche che da sempre, con grande amore e spirito di sacrificio, ospitano e dirigono il Liceo linguistico e il Liceo delle scienze umane a Castello a Monte.

La scuola ha messo a disposizione, lasciandoli per chi ne avesse bisogno nel porticato di ingresso dell’edificio di via Castello 4, dei piccoli pacchi con generi alimentari che si possono prelevare tutti i giorni dalle ore 9 alle 13.

L’Istituto delle Suore Convittrici del Bambin Gesù di San Severino Marche è una congregazione religiosa, istituita con decreto del 9 novembre 1693. La stessa congregazione, fin dalle origini di diritto diocesano, è stata canonicamente approvata di diritto pontificio il 9 novembre 1981.

Oltre alla formazione umana e cristiana dei giovani liceali, le suore seguono anche quella dei piccoli del nido Eden del Bimbo.