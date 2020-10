San Severino, assegnazione alloggi di edilizia popolare pubblica: pubblicato il bando

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche ha pubblicato un bando per la formazione di una graduatoria per aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il bando è rivolto a coloro che hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato.

Possono presentare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o titolari di permesso di soggiorno, risiedere o prestare attività lavorativa nell’ambito del territorio della Regione Marche da almeno cinque anni consecutivi, avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di San Severino Marche, non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione ovunque ubicata. Il nucleo familiare richiedente deve avere un reddito, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa con Isee in corso di validità non superiore a 11.768,00 euro o, per le famiglie monopersonali, a 14.121,60 euro. Tra i requisiti rientra anche il non aver mai avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da parte dello Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o risarcimento del danno.

La domanda deve essere fatta in bollo da 16 euro utilizzando esclusivamente l’apposito modulo.

Alla domanda devono essere allegati, tra gli altri eventualmente da presentare per l’assegnazione di ulteriori particolari punteggi, i seguenti documenti: copia documento di riconoscimento del richiedente, copia attestato Isee in corso di validità, contratto di affitto debitamente registrato.

L’ufficio Servizio Servizi alla Persona è a disposizione per assistere gli interessati nella compilazione della domanda previa prenotazione telefonica di appuntamento al numero 0733/641306, al fine di evitare assembramenti e il rispetto delle vigenti norme Covid-19.

Le domande vanno presentate al Comune entro il 10 dicembre 2020, nell’ordine tramite Pec all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it, tramite lettera raccomandata a Comune di San Severino Marche, P.zza del Popolo 45 – 62027 San Severino Marche, o consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune tutti i giorni dalle ore 08 alle ore 13 mediante deposito nell’apposita cassetta metallica posta all’esterno del medesimo ufficio. Ulteriori info all’ufficio Servizi Sociali telefono 0733/641305 oppure 0733/641306.