San Severino, appuntamento con “Nati per Leggere”

Giovedì ,7 novembre,alla biblioteca comunale “Francesco Antolisei” arrivano tante storie per sognare

SAN SEVERINO MARCHE – Da domani ,7 novembre e per tutti i giovedì fino al 31 marzo 2020, la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino Marche, ospita una serie di letture ed iniziative, grazie alla collaborazione con “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”, destinate a bambini e bambine ma anche a mamme e papà.

Il primo giovedì del mese, appuntamento riservato ai piccolissimi, con letture condivise da 0-2 anni mentre gli altri giovedì del mese, appuntamento per i più grandi, con letture destinate ai bambini e alle bambine da 3 a 6 anni d’età.

Tutti gli appuntamenti, ad ingresso libero, si terranno a partire dalle ore 17,30. Quello che verrà ospitato in biblioteca sarà uno spazio di letture condivise con libri, album illustrati, giochi con i suoni, la musica, canzoni e filastrocche da cantare ovviamente insieme. All’iniziativa partecipa anche l’associazione Sognalibro. Per informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 0733641313.