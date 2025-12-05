San Severino, al via domani “Christmas Town 2025” con Accendi la Magia

SAN SEVERINO MARCHE – Domani (sabato 6 dicembre) giornata ricca di appuntamenti a San Severino Marche dalla cultura al sociale, culminando con l’atteso avvio ufficiale delle festività natalizie.

La giornata si aprirà con un importante momento dedicato al sociale: l’inaugurazione dello Spazio Snoezelen in via Collio, un nuovo ambiente multisensoriale per il benessere e l’inclusione delle persone con fragilità.

Il programma culturale del pomeriggio prenderà il via alle ore 16:30 presso il teatro Italia, con il primo appuntamento della rassegna “Sonore Lezioni” ideata e curata da Maurizio Moscatelli. Protagonista della lezione, che unisce didattica musicale e ascolto, sarà il maestro Massimo Morganti, rinomato trombonista, compositore e arrangiatore, in un incontro che si preannuncia di alto livello artistico e divulgativo.

Alle ore 17 gli appassionati di storia locale e sport si ritroveranno al piano terra del Palazzo Comunale per l’inaugurazione della mostra “S.S. Settempeda: 100 anni di emozioni biancorosse”. L’esposizione celebra il centenario della storica squadra di calcio settempedana, ripercorrendo un secolo di vita comunitaria attraverso fotografie, cimeli e documenti che raccontano l’importanza della società sportiva come scuola di vita e punto di riferimento per intere generazioni.

Il culmine della giornata è fissato per le ore 18, in piazza del Popolo, con l’evento “Accendi la Magia”, che segna l’inizio ufficiale delle iniziative natalizie “Christmas Town”. L’accensione delle luminarie e dell’albero avverrà in una cornice festosa, sulle note dei grandi classici Disney, con la diretta di Multiradio.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa a tutti gli eventi, per celebrare insieme la ricchezza culturale, sportiva e la magica atmosfera natalizia.