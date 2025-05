San Severino, sisma: torna agibile edificio con quattro unità abitative

SAN SEVERINO MARCHE – Dopo i lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura torna agibile un intero edificio, composto da quattro unità abitative, danneggiato dalle scosse di terremoto del 2016 in via Raffaello Sanzio, nel rione Mazzini.

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà, ha revocato l’Ordinanza con la quale, in piena emergenza sismica, aveva dichiarato l’immobile non utilizzabile per ragioni di sicurezza.

Per i lavori di ricostruzione l’Usr della Regione Marche ha concesso un contributo pubblico 255mila euro.