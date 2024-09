San Severino aderisce a “Puliamo il Mondo”

SAN SEVERNO MARCHE – La Città di San Severino Marche, anche per l’edizione 2024, torna ad aderire alla campagna di volontariato ambientale di Legambiente “Puliamo il Mondo”, edizione italiana di “Clean up the World”, manifestazione che si svolge dal 1993 grazie all’impegno dell’associazione ambientalista e alla collaborazione di enti, istituzioni, sodalizi locali, scuole, aziende, comitati e altre realtà.

Venerdì prossimo (27 settembre), e poi venerdì 4 e sabato 5 ottobre, il Circolo “Il Grillo” Legambiente di San Severino Marche, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, chiamerà all’opera gli studenti per un’azione concreta e simbolica destinata a rendere alcuni spazi più puliti e vivibili. Gli stessi studenti saranno coinvolti da lezioni e testimonianze in merito all’iniziativa.

Venerdì 27 settembre si partirà, alle ore 9, dal plesso di Cesolo dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. Analoga attività coinvolgerà gli studenti dei plessi “Tacchi Venturi” e “Lorenzo D’Alessandro” venerdì 4 ottobre e gli alunni della scuola media “Tacchi Venturi” sabato 5 ottobre.