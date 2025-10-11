San Severino Marche, riscaldamento: dal 13 ottobre accensione anticipata

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato l’Ordinanza n. 364 che autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale a partire da lunedì 13 ottobre.

Il provvedimento è stato adottato in seguito al calo delle temperature registrato nelle ore notturne e mattutine ed è motivato anche dalla necessità di garantire condizioni igienico-abitative idonee negli ambienti, in particolare nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni private dove il disagio è maggiore per persone diversamente abili o ammalate.

La durata massima di accensione non potrà superare le sei ore giornaliere. L’Amministrazione invita la cittadinanza a mantenere comunque un utilizzo moderato e consapevole degli impianti, nel rispetto delle disposizioni e nell’ottica del risparmio energetico.