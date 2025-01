A San Severino il 5 gennaio il Presepio Vivente delle Marche

La frazione di Colleluce ospiterà la 60ª edizione della imperdibile manifestazione; prosegue l’11esima mostra itinerante dei presepi esterni nella frazione di Cesolo

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche San Severino Marche si prepara a vivere un fine settimana ricco di emozioni e tradizioni natalizie con due eventi imperdibili che uniscono la comunità e celebrano lo spirito del Natale.

Domenica 5 gennaio 2025, dalle ore 15, la frazione di Colleluce ospiterà la 60ª edizione del Presepio Vivente delle Marche, una manifestazione unica che da sessant’anni richiama visitatori e turisti da ogni dove. Organizzato dalla Pro Castello e dalla Pro Loco di San Severino Marche, con il patrocinio del Comune e la partecipazione di comitati e associazioni locali, l’evento avrà luogo nella suggestiva cornice di Colleluce. Per facilitare l’afflusso del pubblico, sarà attivo un servizio navetta con partenza da piazzale San Domenico a partire dalle ore 15.

Intanto prosegue l’11esima mostra itinerante dei presepi esterni, visitabile fino al 12 gennaio, con fulcro nella frazione di Cesolo. Questa iniziativa, promossa dalla Pro Cesolo con il patrocinio del Comune, offre un percorso affascinante attraverso 25 punti di interesse, dove presepi unici e artigianali saranno esposti nei giardini, negli angoli delle abitazioni e nei luoghi più caratteristici delle località di Cesolo, Marciano, Serralta e dintorni. I visitatori potranno ammirare queste opere giorno e notte, esplorando anche i luoghi storici e simbolici come le chiese di San Lorenzo e Madonna del Lumi, castelli e abitazioni private che ospitano presepi dall’atmosfera unica e suggestiva.

Questi due appuntamenti rappresentano una straordinaria occasione per vivere la magia del Natale e scoprire le bellezze del territorio di San Severino Marche, immergendosi in una tradizione che unisce storia, arte e spiritualità.