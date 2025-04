San Severino, il 22 aprile va in scena “Le prénom. Cena tra amici”

SAN SEVERINO MARCHE – Sta per calare il sipario su “Aria di famiglia”, la stagione di prosa 2024 /25 dei Teatri di Sanseverino che ha proposto spettacoli di prosa, concerti e una rassegna dedicata al cinema. Martedì 22 aprile 2025, alle ore 20.45, al Teatro Feronia di San Severino Marche andrà in scena “Le prénom. Cena tra amici”, tratto dai celeberrimi film francese e italiano campione d’incassi e di risate, scritto da Matthieu Delaporte e Aleandre de la Patellier e adattato per il palcoscenico italiano da Fausto Paravidino con la regia di Antonio Zavatteri. Protagonisti saranno Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrino.

In scena quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi durante una serata conviviale a casa di due professori (liceo lei, università lui) dichiaratamente di sinistra. Tra parenti e amici inizia un gioco di provocazione e di verità che si allarga sino a diventare il ritratto di una generazione: tra piccole meschinità e grandi sentimenti. Una sera come tante altre tra cinque amici quarantenni. Tutti appartenenti alla media borghesia.

Oltre ai padroni di casa, ci sono il fratello di lei che fa l’agente immobiliare e la sua compagna in ritardo a causa di un impegno di lavoro con dei giapponesi, mentre l’amico single (sospettato di essere omosessuale) è trombonista in un’orchestra sinfonica. Quella sera, il fratello comunica alla compagnia che diventerà padre. Felicitazioni, baci e abbracci. Poi le solite domande: sarà maschio o femmina, che nome gli metterete? Il futuro papà non ha dubbi che sarà maschio; ma lo sconcerto nasce quando egli comunica il nome che hanno deciso di mettere al figlio.

Un nome che evoca imbarazzanti memorie storiche. Il dubbio è che si tratti di uno scherzo, ma la discussione degenera ben presto investendo valori e scelte personali. Tra offese reciproche che non mancano di ferire tutti (nessuno escluso), nasce così il ritratto di una generazione allo sbando, dove tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi.

Martedì 22 aprile 2025

Teatro Feronia San Severino Marche (Macerata)

LE PRÉNOM – CENA TRA AMICI

TEATRO FERONIA – STAGIONE TEATRALE 2024/25

di Matthieu e Alexandre de La Patellière

versione italiana Fausto Paravidino

con Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrino

regia Antonio Zavatteri

scene e costumi Laura Benzi

luci Sandro Sussi

co-produzione CMC/Nidodiragno, Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona

Biglietti a partire da 10 €

PREVENDITA

PRO LOCO

dal martedì precedente lo spettacolo

BOTTEGHINO TEATRO FERONIA

il giorno di spettacolo serale dalle ore 18

il giorno di spettacolo pomeridiano dalle ore 15

INFORMAZIONI

Pro Loco 0733 638414 aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

Botteghino Teatro Feronia 0733 634369 nei giorni e orari di apertura sopra indicati

AMAT 071 2075880 www.amatmarche.net