San Severino, il 18 febbraio va in scena “Attacchi di… Swing!!!”

Al Teatro Feronia tornano gli appuntamenti del SIC / Stabile di Innovazione Circense con la compagnia Teatro Necessario

SAN SEVERINO MARCHE – Dopo i successi di pubblico e critica al Teatro Vascello e all’Auditorium Parco della Musica di Roma, tornano al Teatro Feronia di San Severino Marche gli appuntamenti del SIC / Stabile di Innovazione Circense, il centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo firmato .

Si inizia sabato 18 febbraio alle ore 20,45 con un gradito ritorno, la compagnia Teatro Necessario, che questa volta va in scena con Attacchi di… Swing!!!

Adatto a tutta la famiglia, musica e gag clownesche sono gli ingredienti principali di questo spettacolo capace di far ridere, ballare ma anche di approfondire la storia della musica, facendo emergere composizioni che attraversavano il mondo. Sul palco il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana (Django’s Fingers) e l’eclettismo di Alessandro Mori (Teatro Necessario) al clarinetto, un duo swing jazzigano, saltellante e spumeggiante, che assorbe gli elementi ritmico-armonici del jazz e del valzer francese, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa per una creazione musicale estemporanea, dai toni autoironici, con sorprendenti aneddoti sulla storia dello swing e dei brani presentati. Un continuo crescendo umoristico surreale, il gioco delle parti tra l’istruito ma timido musicista che annuisce suo malgrado, e il vulcanico istrione, baffo alla francese, che intrattiene con i suoi aneddoti e bislaccherie, mettendo alla prova il compagno che tenta di uscire ogni volta dall’impaccio con il suo sorriso discreto. Estrosità, gag e una miriade di strumenti musicali, come sax tenore, fisarmonica, zampogna, tromba e flauti magici che danno respiro al ritmo serrato dei brani, in attesa di un finale a sorpresa con un’orchestra d’eccezione.

La collaborazione fra SIC/Stabile di Innovazione Circense, il Teatro Feronia e il Comune di San Severino Marche, prosegue con uno spettacolo al mese per far conoscere le infinite forme e potenzialità del circo contemporaneo.

TEATRO NECESSARIO

Teatro Necessario è nato a Parma nel 2001 e da più di 20 anni porta avanti con passione un’intensa attività di produzione e promozione, diffusione e programmazione di circo contemporaneo e teatro urbano. L’esperienza ha preso avvio dall’incontro di tre giovani artisti, Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Angelo Facchetti, per completarsi dopo poco con l’ingresso del clarinettista Alessandro Mori e del regista Mario Gumina.

Teatro Necessario è la prima realtà di produzione di circo contemporaneo nata nel territorio emiliano e finanziata dalla Regione Emilia Romagna (dal 2016); la compagnia è impegnata attivamente nel dialogo con soggetti che lavorano, a livelli diversi, sull’identità del circo contemporaneo, tra cui A.C.C.I. – Associazione circo contemporaneo Italia, di cui è membro fondatore, aprendo la strada ad altri soggetti con cui ora collabora e si confronta. Dal 2022 l’associazione promuove TNC – Teatro Necessario Circo, uno dei Centri di Produzione di Circo Contemporaneo italiani riconosciuti dal Ministero della Cultura. Da 15 anni la compagnia si occupa della direzione artistica e organizzativa di manifestazioni di circo contemporaneo internazionale, iniziative diventate appuntamenti attesi dal pubblico e dagli operatori (Tutti Matti per Colorno, Tutti Matti in Emilia, Tutti Matti sotto Zero, Tour Cirque Bidon). Si sono esibiti in più di 25 paesi tra cui Canada, Brasile, Nuova Caledonia, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Turchia, Cipro, Bulgaria, Turchia, Israele, hanno vinto numerosi premi.

SIC – STABILE DI INNOVAZIONE CIRCENSE

Il progetto SIC – Stabile di Innovazione Circense è stato premiato dalla Commissione ministeriale circhi con il punteggio più alto nella qualità artistica, sviluppato dai fondatori e direttori artistici di Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, in collaborazione con Catherine Magis, fondatrice e direttrice di UP – Circus and Performing Art di Bruxelles e con il Comune di San Severino Marche.

Il SIC ha una sezione di produzione ed una di programmazione. Queste si avvalgono dello chapiteau itinerante del Circo El Grito e del Teatro Feronia di San Severino Marche. Attraverso lo chapiteau le produzioni vengono diffuse in Italia e all’estero; in teatro invece arrivano spettacoli multidisciplinari di compagnie internazionali, oltre a quelli prodotti dallo stesso SIC.

Circo El Grito è residente nelle Marche dal 2015, è stato il primo circo contemporaneo ad essere riconosciuto dal Ministero Italiano della Cultura (2015) e dalla Regione Marche (2016). I suoi fondatori sono considerati dalla stampa i pionieri del circo contemporaneo in Italia: “Una compagnia tra le più immaginifiche, non francese, ma italiana” (Il Corriere della Sera).

PREZZI BIGLIETTI

Intero € 12,00

Ridotto € 8,00 (abbonati alla stagione di prosa e giovani fino a 14 anni compiuti)

VENDITA BIGLIETTI

Prevendita presso la Pro Loco dal martedì precedente lo spettacolo, vendita presso il botteghino del Teatro Feronia dalle ore 18 del giorno dello spettacolo

INFORMAZIONI

SIC http://www.sic-elgrito.com

Pro Loco San Severino

Tel. 0733 638414

(da martedì a domenica ore 9-12,30 e 16-19)

www.comune.sanseverinomarche.mc.it