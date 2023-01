San Costanzo, il 22 gennaio va in scena “Fiaba Cabaret”

Lo spettacolo rientra nell’ambito di “Andar per Fiabe”, la stagione dedicata ai ragazzi nei teatri della provincia di Pesaro e Urbino

SAN COSTANZO (PU) – Domenica 22 gennaio 2023, al Teatro della Concordia di San Costanzo, alle ore 17.00, andrà in scena “Fiaba Cabaret. L’ amore delle tre melagrane. Bianca come il latte rossa come il sangue” di Italo Calvino un progetto di Specchi Sonori e Romina Antonelli. Lo spettacolo rientra nel cartellone di Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino

Fiaba Cabaret è un modo buffo e serissimo di raccontare le fiabe tradizionali per l’infanzia. Un cabaret per bambine e bambini, storie classiche e moderne animate e musicate in chiave comico-umoristica, reinterpretate per guardare tra le righe, con una formula insolita e originale. Improvvisazione teatrale e musicale, interazione con il pubblico, incursioni pop e contemporanee, dal mondo del cinema, della musica, del fumetto, questo è Fiaba Cabaret. Il repertorio delle fiabe messe in scena, in costante evoluzione, è composto da La Bella Venezia e L’amore delle tre melagrane. Bianca come il latte, rossa come il sangue di Italo Calvino, La bella addormentata e Barbablu di Charles Perrault, Rapunzel, L’abete e Hansel e Gretel dei fratelli Grimm.

Informazioni – Biglietti

Posto unico numerato euro bambini e adulti 5/ bambini 0-3 anni euro 1.50

AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it.

biglietterie circuito vivaticket,

IAT di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878

biglietteria Museo Bronzi Dorati Pergola tel.0721 734090

biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387548

biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 16.