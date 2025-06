San Benedetto, “Giornata Mondiale degli Oceani”: le premiazioni

Domani presso l’Auditorium Tebaldini la Premiazione del Concorso Obiettivi Sostenibili ONU: 10 anni di impegno della Omnibus Omnes con ONU Italia per i giovani e l’ambiente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con grande entusiasmo e soddisfazione, la Omnibus Omnes OdV annuncia la Premiazione del Concorso Obiettivi Sostenibili ONU, giunto alla sua decima edizione, che si terrà domenica 8 giugno 2025, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto, dalle ore 17:00 alle 20:00.

L’evento celebrerà l’impegno delle giovani generazioni nella sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, con un focus sugli Obiettivi 13 e 14 dell’Agenda 2030 ONU: “Lotta contro il cambiamento climatico” e “Vita sott’acqua”, temi quanto mai attinenti alla Riviera delle Palme.

La Omnibus Omnes OdV è orgogliosa di festeggiare 10 anni di partenariato con la ONU Italia – UNRIC, un percorso che ha visto l’associazione promuovere con dedizione gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, specialmente tra i giovani. Sotto la guida del nuovo direttivo – Raffaella Milandri Presidente, Myriam Blasini Segretario e Vice Presidente, nonché Responsabile del Concorso Obiettivi Sostenibili ONU, Alberto Richiedei Tesoriere, e i Consiglieri Barbara Andrenacci e Giampietro De Angelis – l’associazione continua a essere un faro di impegno civico e culturale, valorizzando l’educazione e la creatività come strumenti per un futuro più sostenibile.

La Omnibus è anche organizzatrice dell’importante Premio Letterario Internazionale Charles Dickens, una competizione di prestigio che celebra la letteratura e la narrazione come strumenti di riflessione e cambiamento sociale.

Il Concorso “Viviamo il Mare”, organizzato con il prestigioso Patrocinio della ONU Italia – UNRIC, della Regione Marche e del Comune di San Benedetto del Tronto, ha coinvolto circa 200 studenti delle scuole di San Benedetto del Tronto e dei Comuni limitrofi. Attraverso opere di arte (disegno e scultura), i giovani partecipanti hanno espresso la loro visione su temi cruciali come la tutela del mare e la lotta al cambiamento climatico, dimostrando sensibilità e consapevolezza.

Durante la cerimonia, i vincitori saranno svelati esclusivamente in quell’occasione, creando un momento di grande attesa e emozione: al primo classificato verrà assegnata una borsa di studio, ai secondi classificati saranno donati buoni per l’acquisto di libri, e tutti partecipanti riceveranno un attestato, alla presenza di autorità locali, insegnanti e famiglie. Ogni attestato consegnato ai partecipanti recherà la riproduzione di un’opera di Mario Lupo, artista di grande rilievo per la Riviera e per le sue rappresentazioni del mare e della vita marinara.

Un momento speciale sarà l’intervento della Comandante della Capitaneria di Porto Alessandra Di Maglio, che porterà la sua esperienza sul tema della tutela degli ecosistemi marini, in perfetta sintonia con l’Obiettivo 14 “Vita sott’acqua”. Presentatrice dell’evento sarà Kessili de Berardinis, e il primo intervento sarà della Presidente Milandri.

“Questo evento rappresenta un’occasione unica per celebrare i giovani, veri protagonisti del cambiamento, e per ricordare l’importanza degli Obiettivi Sostenibili ONU nel costruire un futuro migliore per il nostro pianeta,” dichiara Raffaella Milandri. “Siamo fieri di questo decennale con la ONU Italia e del nostro impegno costante per il mare e l’ambiente.”

Nel frattempo, il 7 giugno, sarà allestita la mostra dei disegni selezionati presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, un’occasione per ammirare il talento e l’impegno dei giovani partecipanti. Un appuntamento imperdibile per celebrare la creatività, l’impegno e la speranza delle nuove generazioni per un mondo più sostenibile.