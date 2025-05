San Benedetto del Tronto, proseguono le visite nei Musei

Domenica 18 Maggio 2025 appuntamento al Museo del mare – Pinacoteca del Mare e alla Villa Marittima

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grazie alla collaborazione tra Bim Tronto e U.S. Acli Provinciale stanno proseguendo le visite nelle strutture del Sistema Museale Piceno.

Domenica 18 Maggio, infatti, è prevista una nuova iniziativa, la quarta del 2025, presso il Museo del Mare – Pinacoteca del Mare e presso la Villa Marittima.

L’appuntamento è fissato alle ore 15,30 in Piazza Piacentini.

Per poter partecipare occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509, entro il 16 maggio, indicando il proprio nome e cognome.

E’ prevista la partecipazione di un massimo di 25 persone che potranno visitare gratuitamente il Museo del Mare e la Villa Marittima

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, viene realizzata in occasione della Giornata nazionale delle donne marittime.

La manifestazione viene realizzata anche in occasione della Giornata internazionale dei musei, manifestazione organizzata dall’Icom per ribadire l’importanza del deuolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

Il progetto “Camminata dei musei”, curato da U.S. Acli provinciale, è giunto alla decima edizione con 136 eventi già realizzati nel territorio delle province di Ascoli Piceno, Teramo, Macerata e Fermo.

Le strutture museali di San Benedetto del Tronto (Museo di arte sacra, Pinacoteca del Mare, Antiquarium Truentinum, Museo delle anfore, Museo Ittico e Museo della civiltà marinara delle Marche) sono state già visitate ben 12 volte nel corso delle precedenti edizioni dell’iniziativa.

Nel corso del 2025 è prevista anche la visita al Museo pietraia dei poeti.