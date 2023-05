San Benedetto del Tronto, dal 22 maggio 2023 “Fili di Memorie”

Presso il Parco La Giara un laboratorio gratuito di scrittura creativa per promuovere il benessere psicologico e comunitario condotto dalla dott.ssa Claudia Battistoni



SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Il prossimo 22 maggio 2023 a San Benedetto del Tronto prenderà il via il laboratorio espressivo gratuito di scrittura creativa condotto dalla dott.ssa Claudia Battistoni, psicologa clinica, counselor, formatrice, gestalt trainer, specializzata in tecniche di scrittura creativa e di teatro sociale e promosso da Acli e Anteas nell’ambito del progetto “Welfare Cult relazioni cultura benessere” finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Il corso, attivo già dal 2019 nei territori di Acquasanta Terme (AP) e Ascoli Piceno, è rivolto a tutti coloro che che desiderano lavorare sulla propria crescita personale, sul proprio benessere psicologico e che vogliono migliorare la fiducia in se stessi, aumentare la consapevolezza emotiva, ridurre sintomatologie associate a stress, ansia o depressione, migliorare la memoria a lungo termine, la capacità di autocontrollo e di pianificazione, la flessibilità mentale. Le tecniche proposte favoriscono la comunicazione, l’inclusione sociale, lo scambio e la condivisione.

Il laboratorio si concentrerà sull’utilizzo della scrittura come strumento di benessere psicologico e crescita personale. La dott.ssa Claudia Battistoni guiderà i partecipanti in attività di scrittura libera e strutturata, fornendo loro strumenti e tecniche per esplorare il proprio mondo interiore, elaborare le proprie emozioni e costruire una visione positiva del futuro.

Il corso si articolerà in sei incontri settimanali della durata di due ore ciascuno e si svolgerà il lunedì mattina dalle 9 alle 11, presso il Parco La Giara, in via Salita al Monte a Porto D’Ascoli (AP) secondo il seguente calendario:

1. 22 maggio ore 9/11

2. 29 maggio ore 9/11

3. 5 giugno ore 9/11

4. 12 giugno ore 9/11

5. 19 giugno ore 9/11

6. 26 giugno ore 9/11

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare:

t. 349.1625994 (dott.ssa Claudia Battistoni) – t. 329.3528071 (Presidenza Anteas Ascoli)