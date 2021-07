San Benedetto, anche a luglio corsi gratuiti sportivi per ragazzi

Presso il Parco di Via Manara proseguono i corsi di attività motoria ed autodifesa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visto il successo di partecipanti proseguiranno anche nel mese di luglio due corsi sportivi per ragazzi e ragazze che si terranno presso il Parco di Via Manara e, solo in caso di pioggia o maltempo, presso la sede di Ec Studios Production ASD APS in via Manara 134.

Per i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie inferiori fino al 30 luglio, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19, si svolgerà un corso gratuito di attività motoria ed autodifesa.

Per i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado, sempre fino al 30 luglio, dalle ore 19 alle ore 20 di ogni mercoledì e venerdì si svolgerà invece un corso gratuito di autodifesa.

I corsi sono organizzati da EC Studios Production ASD APS e U.S. Acli Marche,

Per informazioni ed iscrizioni alle due iniziative si può contattare la segreteria di Ec Studio Production ASD APS ai numeri 3311472654 e 3277378590.

In alternativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.