San Benedetto, al via domani gli appuntamenti con lo yoga al Parco Wojtyla

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prenderà il via il 23 giugno l’ottava edizione del progetto “Summer Yoga – Laboratori territoriali di prevenzione della salute” con due appuntamenti settimanali di yoga che si svolgeranno presso il Parco Wojtyla in via Lombardia.

Si tratta di una iniziativa che rientra nel progetto “Sport al parco” dell’assessorato allo sport del Comune di San Benedetto del Tronto realizzata dalla Cooperativa DLM col sostegno di Fondazione Cassa Di Risparmio Di Ascoli Piceno e Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, col patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, in collaborazione con l’Associazione Antoniana Eventi.

Si tratta di lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, che si svolgeranno ogni lunedì dalle 19 alle 20 (fino al 25 agosto) e ogni mercoledì dalle 7,30 alle 8.30 (fino al 27 agosto).

La partecipazione al progetto è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3442229927 (anche tramite messaggio).

In caso di maltempo le lezioni si terranno presso l’oratorio della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova.

Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.