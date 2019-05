“Salute in cammino Venarotta”, dal 16 maggio parte l’iniziativa

Ogni giovedì sera una camminata di circa un’ora aperta a persone di ogni età per prevenire varie patologie

VENAROTTA (AP) – Anche livelli blandi di attività fisica possono ridurre i rischi di contrarre varie malattie, questo secondo un nuovo studio pubblicato sul British Journal of Sports Medecine, che sottolinea ancora una volta effetti positivi degli esercizi fisici regolari.

Proprio per questo in questi ultimi anni si stanno incrementando le iniziative di promozione della salute mediante i cosiddetti gruppi di cammino.

Anche l’Asur Marche (ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale numero 1118/2017 – nell’ambito del progetto “Sport senza età”) è sta realizzando iniziative nel territorio regionale per invitare i cittadini ad adottare stili di vita corretti.

Vari studi medici, infatti, hanno evidenziato che ad un incremento dell’attività fisica corrisponde una riduzione dell’insorgere di patologie connesse alla vita sedentaria come ad esempio il cancro o quelle di carattere cardiovascolare.

Dal 16 maggio, nel territorio comunale, prenderà il via l’iniziativa “Salute in cammino Venarotta”, sotto la direzione tecnica del prof. Alessandro Esposto e con partenza ogni giovedì alle 21 (tranne quando piove) davanti alla nuova sede provvisoria del municipio in via Giorgi.

Sarà effettuata una camminata della durata di circa un’ora aperta a persone di ogni età.

L’iniziativa è coordinata dall’Unione Sportiva Acli Marche, realizzata grazie ad un contributo concesso proprio dall’Asur Marche e dalla Susan G. Komen Italia Onlus e con la collaborazione ed il patrocinio dell’amministrazione comunale che già lo scorso anno aveva promosso una iniziativa similare.

Per partecipare si consigliano abbigliamento stagionale, scarpe sportive, è utile portare anche una pila. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.