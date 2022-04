“Salute in cammino alla Sentina”, il 9 aprile a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Unione Sportiva Acli Marche Aps organizza per sabato 9 aprile, alle ore 9,30 con partenza dall’ingresso Nord di Via del cacciatore, “Salute in cammino alla Sentina” per fare attività fisica e conoscere meglio la splendida Riserva naturale.

L’iniziativa è organizzata da Unione Sportiva Acli Marche Aps, U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno, A.S.D. Aps Tritella, col patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, nell’ambito del progetto “Facciamo rete – Terzo settore Marche per l’emergenza Covid19”, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

“Vuoi fare attività fisica, ami stare in compagnia, ti piace stare all’aria aperta” è questo l’invito che i promotori dell’evento fanno a persone di ogni età, per aderire ad una iniziativa finalizzata a promuovere l’attività fisica, la salute ed il benessere dei cittadini, che consiste in una camminata non competitiva all’interno della Riserva naturale della Sentina.

Per partecipare all’iniziativa occorre preiscriversi entro il 6 aprile inviando nome e cognome di chi partecipa al numero 3939365509, numero al quale ci si può rivolgere anche per ulteriori informazioni.

Si consiglia: abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglia d’acqua.

Durante la manifestazione saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.