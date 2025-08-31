“Salute in cammino” a Macerata, Montecassiano e Urbisaglia

9 gli appuntamenti a settembre
MACERATA – Proseguiranno anche nel mese di settembre con 9 appuntamenti, le attività del progetto “Salute in cammino”. Il territorio dei comuni coinvolti è quello di Urbisaglia, Macerata e Montecassiano.
L’iniziativa di promozione dell’attività fisica è organizzata dall’U.S. Acli Marche Aps, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata Aps, dalla Polisportiva Acli Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva, dall’Asd Green Nordic Walking, col patrocinio del Comune di Macerata.
Nel 2025 sono state più di 100 le persone che hanno partecipato ad almeno una iniziativa di “Salute in cammino”.
Il progetto prevede la partecipazione di persone di ogni età coinvolte ogni sera in una camminata, della durata di un’ora circa, per combattere la sedentarietà e l’inattività fisica.
La partecipazione alle attività progettuali è gratuita.
Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche oppure chiamare il numero 3482407754.
Il primo appuntamento del mese di Settembre è fissato per martedì 2 alle 21,30 presso le rovine di Urbisaglia dell’Abbadia di Fiastra.
A seguire sono programmati gli appuntamenti del 5 settembre (partenza dal parcheggio ex Filoni a Piediripa), poi il 9 (Collevario – parcheggio Conad), il 12 (Giardini Diaz), il 16 (parcheggio della chiesa di Villa Potenza), il 19 (parcheggio sotto Sasso d’Italia), il 23 (parcheggio Pasticceria Paradiso di Montecassiano), il 26 (parcheggio Bar Natali di Sforzacosta) e il 30 (parcheggio chiesa di Piediripa).
Per partecipare si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia.