Ronn Moss in concerto a Porto Sant’Elpidio per Faleriense in Festa

Sabato 12 luglio alle ore 22, Piazza Fratelli Cervi accoglie Ronn Moss, star di Beautiful e musicista internazionale, per un concerto rock nell’ambito della 71ª edizione di Faleriense in Festa

PORTO SANT’ELPIDIO – Scatta domani, mercoledì 9 luglio, e andrà avanti fino a lunedì il tradizionale appuntamento a Porto Sant’Elpidio con Faleriense in Festa. Un ricco programma di iniziative per tutte le età e stand gastronomici per vivere insieme giornate in allegria. E’ l’edizione numero 71 di Faleriense in Festa, per l’organizzazione dell’Associazione Quartiere Faleriense e della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, con il patrocinio del Comune di Porto Sant’Elpidio e dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche.

Sabato sera dalle ore 22,00 salirà sul palco di Piazza Fratelli Cervi Ronn Moss in concerto mentre domenica (sempre dalle 22,00) lo spettacolo è affidato a A Tutta Mania con le hit degli anni 80, 90 e 2000 per cantare e ballare tutta la serata. Lunedì la festa termina con il consueto, affascinante, spettacolo pirotecnico.

Grande attesa per Ronn Moss, personaggio conosciuto in tutto il mondo per l’interpretazione di Ridge Forrester nella mitica serie Beautiful, diffusa in ben 130 paesi nel mondo. Il volto di Ronn Moss, nel ruolo dell’affascinante Ridge, è da sempre tra i più noti ed apprezzati.

Per ben 25 anni l’attore americano è stato Ridge sul piccolo schermo ma prima di arrivare alla recitazione Ronn è stato un musicista di successo, passione che adesso continua a coltivare con progetti e concerti in giro per il mondo (dopo Porto Sant’Elpidio è atteso in Svizzera e Finlandia).

Con la sua band classic rock “Player” ha prodotto la hit numero uno degli anni ’70 “Baby Come Back” e si è guadagnato una notevole reputazione suonando il basso e partecipando a tournèe con artisti del calibro di Eric Clapton, Boz Scaggs, Gino Vanelli, Heart e Kenny Loggin.