Rocca Costanza a Pesaro riapre al pubblico

Biancani e Vimini hanno inaugurato le visite; Rocca Costanza sarà visitabile per tutto il mese di settembre, dieci volte alla settimana, due volte al giorno

PESARO – Finalmente Rocca Costanza è aperta al pubblico, Biancani e Vimini inaugurano le visite: «Una giornata importante per la città, da oggi “La Rocca” diventa un bene a disposizione di cittadini e turisti»

«Un punto di partenza. L’obiettivo è mantenerla fruibile per sempre dando vita ad un nuovo rapporto tra la città e uno dei suoi beni più preziosi.Da settembre vedrà visite indirizzate principalmente ai pesaresi»

Venticinque in totale sono stati i primi visitatori ad aver varcato il portone di Rocca Costanza, che da oggi riapre al pubblico. «Una bellissima emozione», hanno commentato turisti e pesaresi accompagnati nel tour dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani e dal vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini. «Siamo orgogliosi – sottolineano Biancani e Vimini – di poter restituire al pubblico di cittadini pesaresi e turisti, questo gioiello. Chiuso da troppo tempo oggi riapre grazie alla preziosa collaborazione dell’Agenzia del Demanio, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, dell’Archivio di Stato, della Odv Associazione nazionale Polizia di Sato e al lavoro portato avanti dagli uffici comunali e della Fondazione Pescheria».

Circa 30 minuti di visita alla scoperta della corte interna (piazza D’Armi), della splendida cappella e delle stanze attigue (entrambe appena restaurate) e del torrione est da dove si gode di una straordinaria sulla città.

«Una grande giornata per la città. Pesaro punta sempre più sul proprio patrimonio culturale come attrazione principale per i turisti e il riconoscimento di Pesaro 2024 ci conferma la via positiva che stiamo percorrendo – proseguono Biancani e Vimini -. Il nostro impegno dei prossimi anni sarà quello di mantenere un bene prezioso come Rocca Costanza aperto e visitabile a tutti. Nelle prossime settimane ci saranno delle novità molto interessanti riguardanti proprio l’utilizzo della struttura – annunciano sindaco e vice sindaco -, questo per sottolineare la volontà di mantenerla aperta e fruibile. Inoltre, Rocca Costanza assieme ai Mosaici del Duomo e Palazzo Ducale (Prefettura) si aggiunge all’importante patrimonio culturale che la città garantisce, attraverso le visite, ai suoi turisti e cittadini».

Rocca Costanza sarà visitabile per tutto il mese di settembre, dieci volte alla settimana, due volte al giorno (alle ore 11 e alle ore 17.30), 5 giorni su 7 (martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica). Il percorso che svela alcuni dei più belli tra i tesori pesaresi si arricchisce straordinariamente dell’opera di fortificazione (costruita fra il 1474 e il 1483) commissionata e pensata da Costanzo Sforza (adibita a carcere dal 1864 al 1989). Rocca Costanza si aggiunge alle tappe del Tour Capitale che si snoda attraverso il Teatro Rossini, il Museo della bicicletta, la Domus di via dell’Abbondanza e il ghetto ebraico con la Sinagoga (il sabato sostituita dalla chiesa del Nome di Dio).

«Non è escluso – ricorda il sindaco Biancani – che si possa implementare il tour della Rocca tutti i giorni della settimana, con la possibilità di visitarla affiancandola ad atri beni della città. Da settembre verranno inoltre organizzate delle ulteriori visite dedicate principalmente ai pesaresi».

Dal 1° giugno al 21 settembre per cittadini e turisti in visita da Gabicce è disponibile una navetta gratuita che, passando per il San Bartolo, fa tappa anche a piazzale Matteotti, a due passi dalla Rocca, così da renderla facilmente visitabile anche a chi non soggiorna in città, per info: https://tinyurl.com/Orari-navetta-Gabicce-Pesaro

Rocca Costanza è inserita nel Tour Capitale di Pesaro2024. Di seguito tutte le informazioni:

ROCCA COSTANZA – TOUR CAPITALE

Orari: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica – mattino h 11 / pomeriggio h 17.30

Percorso: il Tour Capitale è pronto a svelare alcuni dei più belli tra i tesori pesaresi: il Teatro Rossini (nel tour pomeridiano, l’accesso è subordinato alle esigenze di produzione), il Museo della bicicletta, la domus di via dell’Abbondanza, la Sinagoga (il sabato la sinagoga sarà sostituita dalla chiesa del Nome di Dio) e Rocca Costanza.

Durata: h 2.00 / percorrenza a piedi 1.9 km.

Punto di partenza: InfoPoint Pesaro 2024 – piazza del Popolo, 7.

Contatti: tel 0721 387655 / mail infopoint@pesaro2024.it

Prenotazione consigliata, max 25 partecipanti

Info e prenotazioni: Tour Capitale – Pesaro 2024

ROCCA COSTANZA

Costruita fra il 1474 e il 1483, costituisce la più importante opera di fortificazione della città. Viene commissionata e pensata da Costanzo Sforza che perfeziona il sistema difensivo iniziato dal padre Alessandro nei primi anni della signoria sforzesca. Il progetto è avviato dall’ingegnere Giorgio Marchesi da Settignano e affidato dopo pochi mesi ad altri, forse a Luciano Laurana, la cui presenza a Pesaro è documentata da un contratto del 1476 per fornitura di materiale lapideo destinato alla Rocca.

Trasformata in carcere nel 1864, la Rocca è stata ‘liberata’ da questa funzione nel 1989.

Altre info qui: Comune di Pesaro : Rocca Costanza