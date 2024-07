‘La riviera neobarocca’, domani primo appuntamento a Pesaro

Inaugura il 13 luglio a Villa Cattani Stuart, il progetto di Pesaro 2024 che trasforma alcuni degli hotel più suggestivi in spazi dedicati alla musica settecentesca. A luglio Tafelmusik a colazione e poi quattro concerti ‘fuori stagione’ a ottobre

PESARO – Sabato 13 luglio, alle ore 9.30, a Villa Cattani Stuart, al via la nuova proposta del dossier di Pesaro 2024 che prende forma nella sezione della ‘natura imprevedibile della cultura’: ‘Fuori stagione: la riviera neobarocca’.

Pensando ai cittadini temporanei della Capitale della cultura – per cui la musica è un’eccellenza molto amata -, il progetto presenta sei appuntamenti tra luglio e ottobre in alcuni hotel della riviera pesarese che diventano l’ambientazione inedita per suggestive cantate settecentesche. La performance si articola in Tafelmusik (musica da tavola) – due concerti in luglio a colazione – e in quattro spettacoli in ottobre, mese ormai parte della stagione balneare grazie alla sua piacevolezza meteorologica che lo rende magnifico da vivere al mare.

La Riviera Pesarese è rinomata per la sua estetica postmoderna e la vivace atmosfera turistica, apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo; sarà questa l’occasione per dare vita a un’esperienza visiva e sonora che donerà un carattere unico alle atmosfere e all’evento. Le rappresentazioni musicali offriranno una nuova dimensione di attrattiva per i visitatori desiderosi di immergersi nei luoghi, nella cultura e nell’arte di un territorio ricco di bellezza.

Prima tappa sabato 13 luglio ore 09.30 a Villa Cattani Stuart con Irene Piazzai all’arpa.

‘Fuori stagione: la riviera neobarocca’ è a cura dell’Orchestra sinfonica “ G. Rossini.

Programma

COLAZIONI DI LUGLIO

sabato 13 luglio ore 09.30 – Villa Cattani Stuart Irene Piazzai, arpa

sabato 20 luglio ore 09.30 Villa Cattani Stuart Jacopo Matia Mariotti, violoncello e loop station

CONCERTI DI OTTOBRE

sabato 5 ottobre ore 18.00 – Hotel Astoria Musique d’ameublement (Musica d’arredamento) Introduzione e provocazione musicale a cura di una viola da gamba Organico: pianoforte a quattro mani (performance), viola da gamba (introduzione) Musiche di E. Satie, D. Milhaud

domenica 6 ottobre ore 18.00 – Nouvel Hotel Des Bains Tafelmusik (Musica da banchetto) Introduzione e provocazione musicale a cura di una ghironda Organico: quartetto con flauto, oboe, violino, violoncello (performance), ghironda (introduzione) Musiche di G. Ph. Telemann, J. S. Bach <

sabato 26 ottobre ore 18.00 – Hotel Imperial Sport Lounge Music (Musica d’atrio) Introduzione e provocazione musicale a cura di una tiorba Organico: quartetto d’archi (performance), tiorba (introduzione) Musiche di P. Hindemith, B. Eno

domenica 27 ottobre ore 18.00 – Villa Cattani Stuart Nachtmusik (Musica notturna) Introduzione e provocazione musicale a cura di un sassofono Organico: trio soprano, violoncello e clavicembalo (performance), sassofono (introduzione) Musiche di A. Scarlatti, G. Paisiello

