Riverberi di RisorgiMarche, i nuovi appuntamenti

Fino ad aprile gli eventi della nuova stagione della rassegna. Si inizia il 23 gennaio a Porto San Giorgio con “She’s a Woman” di e con Ezio Guaitamacchi

MARCHE – Proseguono gli appuntamenti della stagione di Riverberi e TAM Tutta un’Altra Musica. Il viaggio sonoro in compagnia di straordinari protagonisti del panorama nazionale e internazionale, a cavallo tra tradizione, innovazione e sperimentazione

Sabato 18 Gennaio, alle ore 21.15, al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, era in programma l’omaggio di Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (piano) alla musica di Pino Daniele, dal titolo “Il cielo è pieno di stelle”. Per cause di forza maggiore comunicate dagli artisti, il concerto è stato però 𝗥𝗜𝗡𝗩𝗜𝗔𝗧𝗢 𝗔 𝗚𝗜𝗢𝗩𝗘𝗗𝗜̀ 𝟲 𝗠𝗔𝗥𝗭𝗢.

I biglietti già acquistati restano validi.

L’eventuale richiesta di rimborso va inoltrata entro e non oltre il 18 gennaio.

Giovedì 23 Gennaio, sempre al Teatro Comunale di Porto San Giorgio e alle ore 21.15, un gradito ritorno, impreziosito dalla proiezione di immagini: è il progetto “She’s a Woman”, uno spettacolo di racconti, suoni e visioni di e con Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Andrea Mirò. Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 12 Regine della Musica.

Le incredibili storie di Bessie Smith, Billie Holiday, Sara Carter, Joan Baez, Aretha Franklin, Janis Joplin, Joni Mitchell, Nico, Patti Smith ed Amy Winehouse (insieme ai loro brani più leggendari) unite da un ideale fil rouge narrativo per uno spettacolo unico ed originalissimo, capace di esplorare i mille risvolti della femminilità.Scritto e narrato da Guaitamacchi (sul palco anche in veste di musicista) lo spettacolo conta sulla formidabile vocalità di 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗼𝘀𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶 e sul talento di 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗠𝗶𝗿𝗼̀, polistrumentista, cantante e direttore musicale dello show.

Domenica 2 Febbraio, alle ore 11:00, nuova tappa a Mogliano nella Chiesa di Santa Croce d’Ete con il concerto in solo della straordinaria violinista e performer Anaïs Drago, recente vincitrice del prestigioso premio violinistico “Seifert competition” di Cracovia.

Sabato 8 Marzo concerto per piano solo di Olivia Trummer “Light Out Of Darkness”, presso l’Accademia Malibran di Altidona. Trummer presenta le sue canzoni in un modo affascinante ed autentico, creando quelle connessioni completamente nuove tra i generi che le sono valse già numerosi riconoscimenti.

Sabato 13 Aprile il Teatro Mestica di Apiro ospiterà il quartetto vocale, tutto al femminile, Faraualla che celebrerà il suo trentennale con il nuovo album “Culla e Tempesta”: brani che parlano di poesia e violenza, divertimento e sacrificio, guerra e resistenza, favole e dura realtà.

Sempre ad Apiro, stavolta sul prato dell’Abbazia di Sant’Urbano, Lunedì 21 Aprile sarà di scena il duo formato da Mauro Durante, percussionista, violinista e cantante, leader del Canzoniere Grecanico Salentino, e Justin Adams, chitarrista, produttore, compositore britannico, collaboratore storico di Robert Plant. Presenteranno il loro ultimo progetto “Sweet Release” con cui esplorano temi di guarigione e catarsi musicale con una tavolozza capace di spaziare dalla Taranta al Rockabilly, dall’estasi Sufi al minimalismo.

Altri concerti verranno annunciati nelle prossime settimane attraverso i canali social (Anaïs