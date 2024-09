“Risate In Palazzina”, il 6 e 7 settembre a San Benedetto del Tronto

Alla palazzina Azzurra, la rassegna Risate In Palazzina avrà per protagonisti comici televisivi e maghi straordinari. Ingresso gratuito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ritorna in grande stile il buon ridere alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto e questo grazie all’impegno della Dottoressa Cinzia Campanelli Assessore con deleghe allo Sport, Politiche per il Turismo, Politiche Giovanili del comune di San Benedetto del Tronto. Così la comicità ritorna dopo anni a essere protagonista nel tempio sacro della musica anni ’60 con “Risate In Palazzina” rassegna di cabaret, magia ed altro in 2 belle serate che si svolgeranno venerdì 6 e sabato 7 settembre alle ore 21,30 con ingresso gratuito e vedranno come protagonisti comici televisivi e maghi straordinari.

Programma di Risate In Palazzina

Si inizia il 6 settembre con l’esibizione del comico re dell’improvvisazione Marko Tana. Romano puro sangue, inizia ad esibirsi insieme al suo compagno Roberto, nei migliori locali della capitale (Salone Margherita, Palacavicchi, Palacisalfa, Centrale del Tennis al Foro italico, all’Ombra del Colosseo) e nella seconda metà degli anni 90 arriva il grande successo con il nome di “I Tanaliberatutti”. La loro esperienza si evolve animando i migliori Villaggi Vacanze d’Italia e nel mondo. La fortunata trasmissione Tv “Manicomico” li mette in evidenza e da allora non si sono più fermati. Da anni Marko è richiestissimo come solista e la sua esibizione d’apertura, al grande evento dell’estate romana 2003, il “Dario Bandiera show” ne è stata la conferma. Poi seguiranno numerosi interventi nelle tv nazionali e nei teatri più prestigiosi di tutta l’Italia.

Secondo artista a salire sul palco, per Risate In Palazzina, venerdì sarà il Mago Ares al secolo Michele Orlandi che proporrà uno spettacolo adatto a tutte le fasce d’età, grandi e piccini. Le sue incredibili illusioni stupiranno e trasporteranno tutti in una magica e fantastica atmosfera alternata a momenti di pura eleganza e stile con le bianche colombe che spuntano dal nulla, numeri che coinvolgeranno i presenti per finire con le grandi illusioni: come la sparizione o il taglio della valletta. Presenta la serata la show woman Chiara Zappacosta.

Sabato 7 settembre invece si esibiranno, agli ordini del comico nostrano Angelo Carestia reduce dai successi su Rai Uno di Uno Mattina, che tra l’altro non ha bisogno di nessuna presentazione con i suoi 44 anni di attività, Gianfranco Phino e Mago Mancini. Il primo, al secolo Gianfranco Finocchi si iscrive per 3 anni al corso di Accademia di Belle Arti a Roma in Via di Ripetta dove lo studio della scenografia gli apre un orizzonte vasto. Le doti di canto e di atleticità sviluppate nel tempo gli forniscono poi i mezzi per essere oggi considerato fra i maggiori artisti nel campo del musical dove le tre arti di recitazione, ballo e canto devono essere ottime. La sua vena creativa lo rende anche Autore delle sue cose e così scrive per sé e per altri testi di cabaret di teatro e di cinema.

Un vero professionista educato anche presso la Accademy of the Sword di S.Francisco. Gianfranco Phino è insomma un’artista tutto da scoprire. Il secondo Alessandro Mancini, il Mago, è un istrione dello spettacolo, infatti è un abile prestigiatore, un simpatico comico, un bravo attore, un elegante presentatore, un fine autore. Da tantissimi anni è uno dei soci fondatori dell’Accento Teatro e il direttore artistico del Makkekomiko, laboratorio comico per soli professionisti. Come attore si forma con un seminario diretto da Dario Fò, mentre come prestigiatore la sua formazione è da ricercarsi nella passione che lo accompagna fin da quando era bambino, crescendo ne ha approfondito le tecniche e perfezionato l’abilità.

Vince nel 1994, giovanissimo, il Trofeo Arsenio, come miglior numero da scena e di manipolazione. Nel 2001 Serena Dandini lo considera ormai pronto come comico, per la Fattoria dei Comici, il gruppo di comici che Serena ha portato in televisione con la trasmissione B.R.A, Braccia Rubate all’Agricoltura, in onda per 2 anni su Rai 3.

Due serate da non perdere se si vuole passare 2 ore di belle risate e in allegria e di ciò ne è assoluta garanzia l’organizzazione dell’Agenzia di spettacolo Lido degli Aranci, da 40 anni regina della comicità del centro Italia e il patrocinio del comune di San Benedetto del Tronto.