A Ripe San Ginesio il 27 e 28 maggio arriva il “Bio Festival km 0”

Mercatini, cibo bio, laboratori artigianali, buona musica, passeggiate erboristiche e una fitta attività convegnistica per sensibilizzare i cittadini sui temi del biologico

RIPE SAN GINESIO – Sabato 27 e domenica 28 maggio, il centro storico di Ripe San Ginesio accoglie la prima edizione del “BIO Festival km 0”. Convegni, mercatini, laboratori artigianali, stand gastronomici, pizza bio e tanta musica, faranno vivere due giorni intensi nel piccolo borgo, focalizzando l’attenzione sul mondo delle produzioni biologiche, del cibo sostenibile e naturale, grazie anche ad occasioni divulgative che vedranno la partecipazione di esperti del settore. Fitto il calendario convegnistico.

Si comincia sabato alle ore 16,00 in piazza Febo Allevi con 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗜 𝗦𝗜𝗕𝗜𝗟𝗟𝗜𝗡𝗜 a cura di Alfredo Castrofori, Presidente PataSibilla srl soc. agricola; alle ore 17,00 focus sulla 𝗖𝗢𝗟𝗧𝗜𝗩𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗘 𝗨𝗦𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗭𝗔𝗙𝗙𝗘𝗥𝗔𝗡𝗢 a cura di Demetrio Pancotto di Coldiretti; alle ore 18,00 sarà protagonista 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗟𝗔 𝗥𝗢𝗦𝗔 con Vittorio Giorgi, Presidente del Consorzio di Tutela della Mela Rosa dei Monti Azzurri. Mentre nel centro storico si potranno degustare prodotti e pizza biologici, all’Arena La Cava dalle ore 21,00 è prevista 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗔𝗡𝗡𝗜 𝟴𝟬/𝟵𝟬 con DJ EDDY MASTER JOY e DAVID ROMANO di RADIO LINEA N1. Il programma prosegue domenica 28 maggio alle ore 9,00 con l’intervento del prof. Fabio Taffetani. Il botanico tratterà il tema 𝗖𝗢𝗟𝗧𝗜𝗩𝗔𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗕𝗜𝗢𝗗𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗔̀. Alle ore 10,00 il professore condurrà i presenti in una 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗚𝗜𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗥𝗜𝗖𝗢𝗡𝗢𝗦𝗖𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗘𝗥𝗕𝗘 𝗦𝗣𝗢𝗡𝗧𝗔𝗡𝗘𝗘 𝗘 𝗗𝗘𝗜 𝗟𝗢𝗥𝗢 𝗨𝗦𝗜 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗜. Dalle ore 11,30 e poi di seguito, è previsto un 𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗕𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗜 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔 𝗕𝗢𝗧𝗔𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗦𝗨 𝗧𝗘𝗦𝗦𝗨𝗧𝗢, a cura di Marta Baldassarri di Etico Sartoria Marchigiana (per info costi e iscrizione scrivere a: eticosartoriamarchigiana@gmail.com). Mentre saranno allestiti tutti gli stand del mercatino e quelli gastronomici, alle ore 16,00 riprenderà l’attività convegnistica con L’𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗚𝗥𝗜𝗖𝗢𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗕𝗜𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗖𝗔 𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗠𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 a cura di Tiberio Roscioni, Ispettore per il Controllo dell’Agricoltura Biologica. Alle ore 17,00 si terrà la 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 “𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗜𝗕𝗢”, a cura di Ferruccio Luciani della Regione Marche. Alle ore 18,00 Focus su 𝗜𝗟 𝗩𝗔𝗟𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗕𝗜𝗢. 𝗚𝗟𝗜 𝗘𝗙𝗙𝗘𝗧𝗧𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗕𝗜𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗖𝗔 𝗦𝗨𝗟𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗧𝗘 a cura di Gianluca Naso, Agronomo, docente Istituto Agrario “C.Garibaldi” Macerata. A chiudere gli interventi, che verranno aperti dal Sindaco Paolo Teodori, sarà Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri con un focus sulle 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗧𝗜𝗘𝗦 e Comunità Energetiche. Gli incontri verranno moderati dalla giornalista Barbara Olmai. L’evento, rivolto ad un vasto target, vedrà inoltre alle ore 15,00 una 𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗗𝗜 𝗕𝗥𝗜𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔 – 𝙄° 𝙈𝙚𝙢𝙤𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙤𝙧𝙚𝙣𝙤 𝙈𝙤𝙘𝙝𝙞, mentre alle ore 16,00 si terranno i 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗚𝗜𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜 con: l’𝘈𝘤𝘤𝘢𝘥𝘦𝘮𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘌𝘳𝘣𝘦 𝘚𝘱𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘦𝘦, 𝘓𝘪𝘯𝘧𝘢𝘥𝘦𝘳𝘮 – 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘨𝘪𝘢𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘮𝘦𝘵𝘪𝘤𝘪 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘱𝘰, 𝘭𝘢𝘣𝘣𝘳𝘢, 𝘮𝘢𝘯𝘪 𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘰, il 𝘓𝘢𝘷𝘢𝘯𝘥𝘦𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘚𝘢𝘯 𝘝𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘰.Previste performances live nel borgo con la musica itinerante dei 𝗙𝗢𝗟𝗞 – 𝗔𝟯 e alle 19,00 con i 𝗠𝗘 𝗕𝗢𝗬𝗦. Dunque il prossimo fine settimana Ripe San Ginesio con il suo festival km 0, si prepara ad accogliere un evento che ha tutto il sapore della primavera da vivere in un piccolo borgo. La manifestazione è organizzata dall’ associazione Stigma, nata nel 2022 per valorizzare lo zafferano ed i prodotti agricoli di qualità, dalla Proloco di Ripe San Ginesio e gode del sostegno del Comune di Ripe San Ginesio, dell’Unione Montana Monti Azzurri, della Coldiretti Macerata, della ASD Società Sportiva Ripe San Ginesio.