Rinascimento Marchigiano, proseguono le visite guidate serali a San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – Prosegue, per tutto il mese di agosto, l’organizzazione di una iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio: le visite guidate serali alla mostra “Rinascimento Marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede”, ospite a Palazzo Comunale fino al 19 ottobre.

L’iniziativa, già proposta per alcune serate di luglio, sarà occasione per fare visita all’evento culturale dell’estate marchigiana.

Le visite guidate serali si terranno nelle seguenti date: 13 agosto, 22 agosto e 28 agosto.

Tutte le visite inizieranno alle ore 21:30 con ritrovo all’ingresso del Municipio, in piazza del Popolo. Il costo per la visita è di 10 euro a persona con ingresso gratuito per i minori di 16 anni (il costo è comprensivo dell’ingresso alla mostra).

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata chiamando il numero 3200581814 e chiedendo di Giulia.

L’esposizione “Rinascimento Marchigiano”, curata da Stefano Papetti e Pierluigi Moriconi, rappresenta l’ultima e significativa tappa di un percorso itinerante partito da Roma, Ascoli Piceno e Ancona. Allestita presso la Galleria d’Arte Moderna “Filippo Bigioli” nel piano nobile del Palazzo Comunale, la mostra espone capolavori rinascimentali che sono stati recuperati e restaurati dopo il terremoto del 2016.

Tra le opere esposte figurano il Trittico di Valle, il “Christus Triumphans” del Maestro del Crocifisso di Sant’Eutizio e lavori di artisti come Carlo Crivelli, Pietro Alamanno e i Vivarini. Questa iniziativa non è solo un’occasione per ammirare opere d’arte di inestimabile valore, ma anche un simbolo di resilienza e rinascita per l’entroterra marchigiano.

Per ulteriori informazioni sulla mostra, che sarà visitabile fino al 19 ottobre, si può contattare la Pro Loco.

Nella foto: una visita guidata alla mostra Rinascimento Marchigiano