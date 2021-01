Ricci chiede alla Regione il monitoraggio per gli studenti marchigiani

Il sindaco di Pesaro: «Chiedo pragmatismo e ascolto, fuori da logiche politiche. Non si possono buttare 600.000 tamponi e continuare a penalizzare il mondo della scuola»

PESARO – «Controlli continui per gli studenti delle superiori». Questa la proposta del sindaco Matteo Ricci, per consentire a circa 77mila ragazzi marchigiani di rientrare a scuola in sicurezza.

«Per lo screening di massa sono stati acquistati 800mila tamponi. Da quello che mi risulta, alla fine dell’operazione saranno circa 200mila i marchigiani che avranno utilizzato questa bella opportunità messa in campo dalla Regione. Ma con i rimanenti 600.000, che cosa ne vogliamo fare? Tenerli in magazzino?». Qui la proposta di Ricci, «Una grande operazione “scuola sicura”, grazie alla quale potremmo “tamponare” i 77mila studenti marchigiani ogni 15 giorni, per circa 8 volte».

Personale sanitario. «Deve essere trovato – continua Ricci -. Entro fine gennaio lo screening generale sarà terminato e molti operatori torneranno disponibili, ma nel caso in cui non ci fossero, come Comune abbiamo messo a disposizione personale retribuito». L’Amministrazione è infatti pronta ad investire 30/40 mila euro per pagare il personale extra necessario per lo screening studentesco delle scuole superiori della nostra città.

L’appello alla Regione. «Mi rivolgo al presidente della Regione Acquaroli e all’assessore alla Sanità Saltamartini. Ho apprezzato moltissimo l’iniziativa della Regione Marche sullo screening di massa e tamponi veloci, proprio per questo abbiamo collaborato al massimo. Chiedo pragmatismo e ascolto, fuori da logiche politiche. Non si possono buttare 600.000 tamponi e continuare a penalizzare il mondo della scuola.

Se si ritiene davvero che sia un elemento fondamentale, fare ripartire le scuole al 50% in presenza si può».