A Recanati la presentazione del libro “Francesco, i carismi semplici” di Francesca Cipolloni

Sabato 3 ottobre 2026 a Recanati, presso il Convento dei Frati Cappuccini, l’evento di presentazione che prevede anche l’esibizione musicale di Marco Santini

RECANATI – È in programma sabato 3 ottobre 2026, alle ore 17.00, a Recanati presso il Convento dei Frati Cappuccini la presentazione del libro di Francesca Cipolloni “Francesco, i carismi semplici”, pubblicato da Edizioni RnS (www.edizionirns.it).

Dopo l’esordio sabato scorso a Bologna nell’ambito del Festival Francescano (www.festivalfrancescano.it), in terra leopardiana dialogheranno ora con l’Autrice Padre Lorenzo Turchi, docente di teologia e storia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, e Diego Mecenero, scrittore, giornalista ed esperto di Francescanesimo marchigiano, con il contributo video di fra Francesco Patton, già Custode di Terra Santa.

A portare i saluti iniziali, oltre ad Emanuele Pepa, Sindaco di Recanati, saranno don Ariel Valentin Veloz Mendez, Assistente spirituale RnS della Diocesi di Macerata, Luigi Mattioli, Coordinatore regionale RnS Marche, Franco Elisei, Presidente OdG Marche, ed Egizia Marzocco, Presidente UCSI Marche.

L’incontro – realizzato in collaborazione con la Piccola Libreria delle Marche, i Frati Cappuccini di Recanati e l’Ordine Francescano Secolare di Recanati – prevede anche l’esibizione musicale del violinista marchigiano Marco Santini.

Modererà Fabio Zavattaro, già vaticanista del Tg1 e autore.

Il testo – pensato in occasione dell’Anno Giubilare Francescano – racconta, con

semplicità e linearità, sia i tratti carismatici del Santo sia il messaggio che tuttora la sua spiritualità suscita in chiave pneumatologica. Francesco si è reso difatti Vangelo vivente attraverso quattro carismi specifici: pace, povertà, fraternità ed ecologia.

La lettura di questi doni di grazia che lo Spirito Santo ha suscitato nel Poverello di Assisi si snoda sotto forma di dialogo con quattro personaggi di grande rilievo e notorietà per la loro conoscenza della figura di Francesco d’Assisi e la loro appartenenza alla famiglia francescana: il già citato fra Francesco Patton, fra Giampaolo Cavalli, Direttore dell’Antoniano di Bologna e Presidente del Festival Francescano, S. E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, e fra Roberto Pasolini, Predicatore della Casa Pontificia, che – assieme alla prefazione di S . Em. il Card. Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore, e alla postfazione di fra Giulio Cesareo, Direttore della comunicazione del Sacro Convento di Assisi – accompagnano il lettore nel delineare l’esperienza vocazionale di Francesco e la sua universale testimonianza nella nostra complessa contemporaneità.

A livello nazionale, “Francesco, i carismi semplici”, tra le altre date verrà poi presentato sabato 14 novembre a Roma, presso la Libreria San Paolo a San Giovanni in Laterano, e sabato 12 dicembre, ad Assisi, presso l’Hotel Monastero Sant’Andrea.