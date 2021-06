Recanati, “Merenda nell’oliveta”: domani la prima edizione

Una giornata all’insegna del relax e del divertimento nelle aziende agricole del territorio

RECANATI – Domani, domenica 27 giugno 2021, si terrà a Recanati la I^ edizione della “Merenda nell’Oliveta”, promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’olio di cui il Comune di Recanati fa parte. Nelle dolci colline recanatesi, tre aziende agricole apriranno le porte al pubblico con una serie di iniziative volte a far conoscere da vicino la filiera dell’olivicoltura. Tra oliveti storici, impianti di trasformazione interni aziendali e punti vendita aziendali, sarà possibile conoscere una delle eccellenze del territorio, l’olivicoltura.

“Quest’anno abbiamo voluto partecipare più attivamente alle proposte dell’Associazione Città dell’olio. – Ha dichiarato Stefano Miccini, Consigliere comunale con delega alle Politiche Agricole – Nella nostra Città molte famiglie fanno ancora l’olio in casa, fa parte della tradizione locale.’”

Nella prima parte della giornata dalle ore 10 presso l’area verde nei pressi della rotatoria dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Mattei” di via Brodolini 14, con il coinvolgimento de “La città dei bambini e delle bambine” e con la collaborazione dell’associazione “Piantiamo Recanati” verrà realizzato di un piccolo oliveto con varietà di olivi autoctoni delle Marche a cura dei bambini e bambine della città di Recanati.

“L’Amministrazione comunale ha inoltre redatto una scheda informativa sull’olivo, le sue caratteristiche e i suoi prodotti, destinata a bambini e bambine perché possano discutere in famiglia e conoscere meglio i numerosi aspetti di questa antica pianta” ha spiegato l’Assessora alla Città delle bambine e dei bambini Paola Nicolini.

Tale area sarà adibita ad “aula verde” con la partecipazione di esperti del settore, con degustazioni di olii locali, mono varietali, introduzione all’assaggio e quindi alla scelta responsabile nell’acquisto dell’ olio EVO, visite agli impianti di trasformazione, visite negli oliveti aziendali, divulgazione sulle varietà tipiche locali.

La giornata all’aria aperta da vivere all’insegna del relax e del divertimento della “Merenda nell’oliveta” continua alle ore 16 con molteplici appuntamenti offerti dalle singole aziende agricole aderenti. Tra una merenda nell’Oliveta, una passeggiata nell’oliveto storico o aziendale, una visita agli impianti di trasformazione, sarà̀ possibile degustare le varietà̀ tipiche di oli locali, mono varietali ed apprendere l’assaggio e la scelta responsabile nell’acquisto dell’olio evo.

Tre le Aziende agricole dislocate sul territorio pronte ad ospitare i visitatori, alcune con oliveti storici, altre con impianti di trasformazione interni aziendali, altre ancora con punti vendita aziendali, per info e prenotazioni:

-I tre filari di Sabbatini Silvia itrefilari@virgilio.it www.itrefilari.it– Tel. 335 80 89 885

-Frantoio Oleario Gabrielloni & G. snc info@gabrielloni.it www.gabrielloni.it – Tel. 0733 85 24 98

-Azienda Agricola Francesco Cesari: francesco_cesari@yahoo.it https://it-it.facebook.com/oliocesari– Tel. 339 228 3134