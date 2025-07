Recanati, lesioni personali e resistenza a PU: deferito un 49enne

RECANATI – Nel pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza, i Carabinieri della Stazione di Montelupone, in ausilio al personale del 118, sono intervenuti presso un’abitazione privata di Recanati, dove un uomo di 49 anni, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, è andato in escandescenze, a seguito di un diverbio con la madre.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in preda a un forte stato di agitazione, ha iniziato a lanciare oggetti di vario genere in ogni direzione, mettendo completamente a soqquadro il garage dell’abitazione e creando una situazione di pericolo per sé e per gli altri.

All’arrivo dei militari, l’uomo ha inizialmente mostrato un atteggiamento collaborativo, ma poco dopo ha rifiutato le cure mediche e ha reagito in modo energico sia nei confronti del personale sanitario che degli operanti dell’Arma.

Durante le concitate fasi dell’intervento, uno dei militari è stato colpito al volto, riportando lievi lesioni personali.

Alla fine, non senza fatica, l’esagitato è stato condotto presso l’Ospedale di Civitanova Marche per le cure del caso.

Lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.