Recanati, interventi per quasi 13 milioni di euro: ecco quali

Bravi: “I lavori pubblici non gravano sull’economia del Comune, è sempre stata una mia priorità riuscire ad intercettare e reperire più fondi possibili per la migliore gestione della città”

RECANATI – Ammontano a 12.762.244 euro le opere pubbliche del Comune di Recanati in corso nel 2020 finanziate con i contributi reperiti dai fondi strutturali tra Commissione Ue Governo e Regione Marche. Questo il dato eclatante che emerge dall’analisi delle opere pubbliche in corso e che fa dell’Amministrazione recanatese un vero e proprio modello di Comune italiano virtuoso

“I lavori pubblici non gravano sull’economia del Comune, è sempre stata una mia priorità riuscire ad intercettare e reperire più fondi possibili per la migliore gestione della città di Recanati. – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi – Dall’inizio del periodo dell’ emergenza Coronavirus abbiamo anche accelerato i tempi tecnici per finalizzare quelle opere pubbliche che possono creare sviluppo e occupazione immediata per dare ossigeno all’economia in crisi, l’occupazione non si crea con i sussidi ma con una giusta politica di rilancio e con interventi mirati. La nostra amministrazione ha messo in atto una strategia concreta che mette in prima linea la volontà di cogliere le opportunità in maniera continuativa con una visione e pianificazione delle opere a lungo termine. Ciò è possibile grazie soprattutto ai nostri collaboratori che in fase di scadenza dei bandi non guardano l’orologio e mettono in primo piano il bene comune alle esigenze personali”.

Sono molte a Recanati le opere pubbliche migliorative in atto, rese possibili grazie all’intercettazione dei vari fondi europei e regionali che coinvolgono i diversi settori urbanistici, tra strade, scuole, musei, impianti sportivi e opere di consolidamento.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI