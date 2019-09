Raf e Umberto Tozzi alla Mole Vanvitelliana di Ancona l’11 e 12 settembre

ANCONA – Conto alla rovescia per il doppio concerto di Raf e Umberto Tozzi in programma alla Mole Vanvitelliana di Ancona l’11 e 12 settembre. A trent’anni di distanza dalla loro ultima collaborazione, i due cantanti sono tornati insieme per un nuovo disco e il relativo tour, che in questo 2019 ha fatto tappa nei palasport e nelle arene di tutta Italia. Il duo doveva esibirsi nelle Marche prima a maggio e poi a giugno, sempre in quel di Ancona, ma ogni volta l’appuntamento è stato rinviato. Ora dovrebbe essere la volta buona.

Da Raf e Tozzi è stato lanciato anche un nuovo singolo: “Come Una Danza”, mentre il 30 novembre scorso è stato pubblicato il greatest hits “Raf Tozzi”, con le canzoni dei due artisti rimasterizzate e una nuova versione di “Gente di mare”, brano che Raf e Tozzi portarono all’Eurofestival del 1987.

“Ci siamo. Oggi finalmente inizia un nuovo viaggio – hanno dichiarato Raf e Tozzi – “Come Una Danza” è un brano a cui teniamo molto e che cantiamo a due voci. Ma non è finita, torneremo a cantare insieme anche sul palco: saremo in tour nel 2019. E il 30 novembre esce la raccolta “Raf Tozzi”. Sarà bellissimo ripartire insieme a un grande artista che prima di tutto è un amico”, hanno concluso Raf e Tozzi parlando l’uno dell’altro.