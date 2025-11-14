“Raccontando Favole”, oggi nuovo incontro a San Severino Marche

Presso la biblioteca civica “Francesco Antolisei” di San Severino Marche protagonista dell’appuntamento sarà la scrittrice Maria Rosaria Fortini

SAN SEVERINO MARCHE – Prosegue il ciclo di incontri della rassegna “Raccontando Favole”, promossa dalla biblioteca civica “Francesco Antolisei” Città di San Severino Marche che rientra nelle iniziative del Centro per il Libro e la Lettura e del Comune. L’iniziativa, pensata per riscoprire il piacere dell’ascolto e dell’immaginazione, è rivolta a bambini e adulti che vogliono ancora sognare.

Il prossimo appuntamento è in programma per oggi, sabato 15 novembre, dalle ore 10:30 alle ore 12, presso la sede della biblioteca in via Cesare Battisti, 1.

Protagonista dell’evento sarà la scrittrice Maria Rosaria Fortini, affiancata da Leonardo Simoncini. La Fortini, nota anche per essere autrice del libro “Mio figlio mio ma…”, condurrà il pubblico attraverso un momento di lettura e narrazione, creando un’atmosfera accogliente e suggestiva.

L’iniziativa “Raccontando Favole” conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel valorizzare lo spazio della biblioteca come un vero e proprio polo culturale e sociale per tutta la cittadinanza. L’ingresso all’incontro è libero.