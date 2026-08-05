Quinto Forum della Montagna a Castelsantangelo sul Nera

A Castelsantangelo sul Nera tra storia, cultura e tradizione prende il via il Quinto Forum della Montagna e la Rievocazione della Battaglia del Pian Perduto. Previsti incontri, cammini nel cuore dei Sibillini. Si comincia sabato 8 agosto con un’escursione narrata

CASTEL SANT’ANGELO SUL NERA (MC) – Un ricco calendario di manifestazioni tra agosto e settembre animerà il cuore dei Monti Sibillini con escursioni, spettacoli, sapori locali e convegni istituzionali. Il Comune di Castelsantangelo sul Nera presenta i primi eventi del programma del Quinto Forum della Montagna e di “La Battaglia del Pian Perduto”. Dopo il tradizionale e partecipato avvio con la Festa della Madonna della Cona, la manifestazione entra nel vivo con un’offerta variegata pensata per residenti, visitatori e appassionati della montagna.

Sabato 8 agosto escursione guidata da Giuseppe Riccioni

nei luoghi simbolo della Battaglia del Pian Perduto, con ritrovo a Castelluccio di Norcia. L’itinerario sarà arricchito dalle letture tratte da “La battaglia del Pian Peduto”, a cura di Gabriela Eleonori e Giovanni Moschella.

Domenica 9 agosto uscita dedicata agli escursionisti più esperti con l’escursione a Monte Lieto e all’alta Valle Rapegna, organizzata dalla sezione CAI di Camerino.

Domenica 10 agosto saranno protagonisti i sapori e il saper fare locale presso l’Area Commerciale del paese. Un pomeriggio con artigianato tipico, promozione delle eccellenze enogastronomiche e degustazioni.

Domenica 16 agosto appuntamento con un viaggio attraverso la presentazione del fumetto “Il paese senza sentieri” di Valerio Barchi, incentrato lungo il Cammino nelle Terre Mutate.

Giovedì 20 agosto, nella splendida cornice dei Giardini Pubblici, la musica d’autore protagonista con il tributo a Fabrizio De André, eseguito da Luciano Monceri.

Sabato 5 settembre, presso la Sala “Amici del Trentino”, l’incontro su ” Identità culturale e patrimonio dell’Appennino umbro-marchigiano.

Un dialogo tra comunità”, un tavolo di confronto che vedrà la partecipazione di autorevoli relatori. L’intero progetto si inserisce all’interno delle iniziative previste dalla Legge Regionale delle Marche n 23 del 6 ottobre 2022, “Celebrazioni dell’anniversario della Battaglia del Pian Perduto”. Si ricorda che tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito e che per la partecipazione alle escursioni guidate è obbligatoria la prenotazione.

Per consultare il programma completo, visitare il sito del Comune di Castelsantangelo sul Nera: https://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/vivere-il-comune/ e seguire i canali social “Forum della montagna”.