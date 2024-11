“Quanno ‘na figlia se spusa”, oggi e domani in scena a San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi, sabato 30 novembre 2024, alle ore 21,15, e domenica 1 dicembre, alle ore 17,30, il prestigioso teatro Feronia di San Severino Marche ospita la rappresentazione teatrale: “Quanno ‘na figlia se spusa”, una commedia brillante di Amedeo Gubinelli che racconta con vivacità e ironia i valori, i riti e le dinamiche familiari legate al matrimonio, tipiche della tradizione popolare marchigiana.

Lo spettacolo, diretto da Fabio Sparvoli e Alessandra Granata, vede la partecipazione di un talentuoso cast locale, con attori del calibro di Cesare Bordo e Marica Zannini. La rappresentazione si distingue per la cura dei dettagli scenografici e dei costumi, grazie al contributo di Marina Buresta e Adriana Feliziani.

La commedia, ambientata in un contesto familiare d’altri tempi, mescola comicità e sentimento, offrendo uno spaccato autentico delle tradizioni popolari.

Il Teatroclub Amedeo Gubinelli, promotore dell’iniziativa, ha voluto così omaggiare il folklore marchigiano e coinvolgere la comunità nella riscoperta delle proprie radici culturali.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro Feronia nei seguenti orari: sabato 30 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 in poi, domenica 1 dicembre dalle 15:30 in poi.