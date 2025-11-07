Pesaro, il 9 novembre “Puliamo insieme il bosco del Miralfiore”

L’iniziativa del Comune è rivolta a cittadini, associazioni, giovani, per la raccolta dei rifiuti e piccoli scarti presenti nell’area boschiva.Il materiale, guanti, sacchetti e pinze, saranno forniti la mattina stessa da Marche Multiservizi

PESARO – Una mattinata dedicata all’ambiente, al senso civico e alla partecipazione. Domenica 9 novembre il Comune di Pesaro organizza “Puliamo insieme il bosco del Miralfiore”, un’iniziativa aperta a tutti i cittadini, Quartieri, associazioni, giovani, che desiderano prendersi cura del principale polmone verde della città.

L’appuntamento è alle ore 10, nel piazzale davanti al bar Utopia, (ingresso via Cimarosa/via Respighi). Dopo i saluti del sindaco Andrea Biancani, dell’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti e alle Manutenzioni Mila Della Dora, che spiegheranno le tappe di questo percorso, le squadre di “volontari” partiranno per la raccolta dei rifiuti e piccoli scarti presenti nell’area boschiva, per restituire al parco decoro e pulizia.

I sacchetti e i guanti saranno forniti la mattina stessa da Marche Multiservizi, che sarà presente con alcuni operatori che assisteranno i volontari nelle attività. La partecipazione è libera e non richiede iscrizione.

Sindaco e assessore hanno ricordato che: «Il Parco Miralfiore è un luogo simbolo per la città, frequentato ogni giorno da famiglie, studenti e sportivi. È uno spazio dei cittadini, e lo vogliamo pulito, sicuro, perché deve essere fruibile in tranquillità da tutti.

Con questa iniziativa vogliamo promuovere un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente e il bene comune, rafforzando il senso di appartenenza e di responsabilità collettiva. Ripulire insieme il bosco del significa anche riscoprire il valore della collaborazione: ogni piccolo gesto può contribuire a rendere la nostra città più bella e accogliente e sicura. Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che parteciperanno».

L’evento è organizzato dal Comune di Pesaro, con la partecipazione della Consulta della Sostenibilità e in collaborazione con Marche Multiservizi, Associazione Nazionale Carabinieri, IPA – International Police Association, Associazione Nazionale Polizia di Stato ODV – Gruppo Pesaro, ENDAS.