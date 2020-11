Programma di Sviluppo Rurale Marche, se ne parla online: ecco quando

Il 30 novembre, all’interno della manifestazione Tipicità Special Edition, verrà dato ampio spazio alle attività del PSR

REGIONE – Lunedì 30 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, all’interno del palinsesto della manifestazione TIPICITA’ SPECIAL EDITION, un posto speciale sarà riservato al PSR MARCHE per un evento online, con contributi da studio e in collegamento “da remoto”: una mattinata interamente dedicata alle diverse attività del Programma di Sviluppo Rurale Marche, scandita dall’evoluzione temporale di questo settennio.

A dibattere sui temi oggetto dell’incontro, saranno il Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura di Regione Marche, Mirco Carloni, l’Autorità di Gestione del PSR Marche, Lorenzo Bisogni, alcuni funzionari di Regione Marche e i vertici delle organizzazioni agricole regionali.

In prima battuta si parlerà dello Stato di Attuazione del PSR Marche, di ciò che è stato fatto fino ad oggi, i risultati e gli obiettivi raggiunti, il ruolo svolto nello sviluppo del sistema rurale regionale. Seguirà un focus sull’attualità: verranno introdotti i bandi oggi in fase di elaborazione – con uscita prevista ad inizio 2021 – in particolare il nuovo bando “Giovani” e i bandi sulle misure agroambientali.

L’ultima parte rivolgerà uno sguardo al futuro: la prossima programmazione non andrà a regime che fra due anni, un periodo di transizione strategicamente molto importante per capire quale sia il futuro per l’economia agricola marchigiana, quali siano i fondi disponibili e come il PSR possa aiutare in questo percorso.

L’appuntamento è online e gratuito lunedì 30 novembre alle ore 9.30.