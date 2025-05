Primo Maggio a Valfornace con la Festa della Fava e del Pecorino

Il tradizionale appuntamento, giunto alla 23esima edizione, si terrà nella zona degli impianti sportivi di Fiordimonte. Menù a pranzo e cena, giochi e divertimento e musica per tutti

VALFORNACE (MC) – Aria di primavera per la 23ª edizione della tradizionale Festa della Fava e del Pecorino, in programma per domani (giovedì 1 maggio), a partire dalle ore 10, nella zona degli impianti sportivi municipali di Fiordimonte, nel Comune di Valfornace.

Organizzata dalla Pro Loco di Fiordimonte, con il patrocinio del Comune di Valfornace, la manifestazione rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona tavola, delle tradizioni locali e del divertimento in compagnia.

Protagonisti assoluti dell’evento saranno i sapori genuini delle Marche, con un menù – a pranzo e cena – ricco e variegato che include: fettuccine alle fave, penne all’arrabbiata, grigliata e porchetta, formaggi e salumi tipici, fave a volontà, dolci e caffè

Non mancheranno aree dedicate al gioco e all’intrattenimento, oltre a una zona ristoro coperta, per garantire il massimo comfort a tutti i partecipanti.

La giornata si accenderà con il ritmo travolgente della musica dal vivo del duo Gianni e Roberto, che animeranno il pubblico con uno spettacolo di ballo e allegria, trasformando Fiordimonte in una grande pista a cielo aperto.

Una festa pensata per tutte le età, tra tradizione, gusto e convivialità, che ogni anno richiama centinaia di visitatori da tutta la regione. Un’occasione perfetta per trascorrere il Primo Maggio all’insegna della buona cucina, delle risate e della bellezza paesaggistica dell’entroterra maceratese. Per informazioni: 338.9905784