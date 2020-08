Porto Recanati, inaugurata la sede elettorale di Elena Leonardi

Parte la nuova sfida del consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia.Presenti al taglio del nastro Francesco Acquaroli, Carlo Fidanza e Paola Frassinetti

PORTO RECANATI – Parte da Porto Recanati “la nuova sfida” del consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi. Inaugurata nel cuore di Corso Matteotti la sede elettorale del consigliere uscente, alla presenza del candidato governatore Francesco Acquaroli, dell’eurodeputato Carlo Fidanza e della deputata Paola Frassinetti. A circondare il taglio del nastro, i vertici di Fratelli d’Italia e i tanti amici che da tutta la provincia hanno voluto essere presenti per dare il via alla campagna elettorale per le prossime regionali 2020.

“Ripartiamo da qui, dalla mia città che mi ha visto muovere i primi passi del mio impegno politico – ha affermato ieri il consigliere Leonardi – dall’amministrazione comunale fino ad arrivare a rappresentare il mio partito, Fratelli d’Italia, in consiglio regionale. Quelli che si stanno chiudendo sono stati anni particolari, che hanno visto le Marche colpite da enormi difficoltà a partire dal sisma, dalla pandemia, e dalla crisi generale che da anni sta fiaccando i nostri settori di riferimento. Oggi viviamo in una regione che deve ricostruire la sua sanità, smantellata da una giunta che ha compiuto solo tagli e chiusure, deve ricostruire i territori colpiti dal sisma, immobili da quattro anni di politiche assoggettate alle logiche di partito, deve sbloccare le infrastrutture e deve lottare per tutelare il lavoro e il sistema economico colpito dalle conseguenze del lockdown.

I cinque anni in consiglio regionale mi hanno permesso di toccare da vicino i problemi della nostra comunità. Ho presentato oltre 250 atti e ho cercato di contribuire a 360 gradi su tutte le più disparate materie e sono convinta che l’esperienza maturata in questi cinque anni, che l’impegno che ho sempre messo nella mia attività politica, possano essere declinati al meglio per quella che deve essere una storia del tutto nuova per le Marche con il nostro candidato governatore Francesco Acquaroli”.