Porto San Giorgio, “La storia di Antigone”: il 2 settembre a Rocca Tiepolo

PORTO SAN GIORGIO (FM) – Giovedì ,2 settembre 2021, alle ore 21.30, a Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio, andrà in scena “La storia di Antigone”.Favola in musica per cornacchie, cani selvatici, maledizioni, tiranni, sepolcri & fanciulle in fiore, riscritta da Ali Smith, dalla tragedia di Sofocle.Raccontata da Anita Caprioli, cantata da Didie Caria.

Regia di Roberto Tarasco. Lo spettacolo previsto a Porto San Giorgio Turismo il 1 agosto e annullato per sopraggiunta e improvvisa indisponibilità da parte degli artisti, è promosso dal Comune Porto San Giorgio nell’ambito del TAU/Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale promossa da Regione Marche, AMAT, MiC, in collaborazione con Proscenio Teatro per EPOS. Visioni insolite di uomini, miti ed eroi.

Ingresso 10,00 euro, info e prenotazioni 392.4450125.

In ottemperanza al D.L. n.105 del 23 luglio 2021, è necessario presentare la certificazione verde Covid-19 (Green Pass), o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

La Certificazione verde COVID-19 NON è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.